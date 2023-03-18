Серед іншого Епіфаній запропонував монахам, які не заплямували себе "руським міром" залишитися в Лаврі.

У Києво-Печерській Лаврі будуть продовжені богослужіння, не йдеться й про закриття монастиря. А попереднім користувачам вона повернута вже не буде.

Про це заявив митрополит Епіфаній у спеціальному зверненні щодо ситуації навколо Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. "Порівняння нинішніх подій з гоніннями комуністичної влади на Церкву загалом і двократним закриттям монастиря зокрема – безпідставна маніпуляція. Особливо цинічно вона звучить з вуст ієрарха, який тісно пов’язаний з Компартією та навіть намагався від неї висуватися на виборну посаду", - пояснив ситуацію Епіфаній.

Він зазначив, що Московський патріархат в Україні перебуває під контролем Кремля і використовується як знаряддя гібридної агресії проти України і в дусі російської пропаганди зосередився на звинуваченнях проти України.

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"Закликаю братію Лаври сприяти процесу звільнення від московського ярма... Московська духовна влада в Україні є неканонічною, і всі бачать, як Кремль використовує її проти українського народу. Лавра не повинна бути інструментом боротьби проти України, але навпаки – місцем молитви, чернечого життя..., місцем, яке духовно надихатиме наших співгромадян у ці важкі часи", - підкреслив він.

Епіфаній заявив про відкриття монастиря у складі Помісної Церкви і про звернення Синоду до уряду з проханням надати у Лаврі приміщення для чернечого життя та богослужінь.

Крім цього Епіфаній зазначив, що лунають безпідставні запевнення, що нібито ситуація навколо Ларви є "тимчасовою" і невдовзі "її знову закріплять за попередніми користувачами". "Ці твердження не відповідають дійсному стану речей", - заявив він.

"Православна Церква України є і буде, а юрисдикція Московського патріархату в Україні не має ані канонічної, ані моральної перспективи. Сподіваюся, що невдовзі остаточну заборону Москві впливати на українське церковне життя буде підтверджено і законом", - зазначив він.

Крім цього, священноархімандрит запевнив, що всі ті, хто "послідують вимогам канонів і Томосу, відкинуть беззаконну владу Москви" і продовжать своє служіння в Лаврі, будуть захищені від залякувань з боку дотеперішнього очільника Лаври. Епіфаній зазначив, що монастирем при Лаврі будуть керувати ті, хто знають його традиції та життя, і хто не заплямував себе відданістю "русскому міру".

"Давня слов’янська мова, разом з сучасною українською мовою, буде богослужбовою мовою Лаври – ми знаємо, що для багатьох з вас це питання також є важливим", - підсумував він.

Києво-Печерська Лавра

14 березня стало відомо, що Патріарх Російської православної церкви Кирило відправив Папі Римському, генсеку ООН, генсеку ОБСЄ та іншим лідерам релігійних і політичних організацій листи зі скаргами на Україну через виселення ченців УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври.

Перед цим 10 березня заповідник "Києво-Печерська Лавра" в односторонньому порядку розірвав договір оренди територій і будівель комплексу зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП. Через це ченці УПЦ МП повинні покинути територію Лаври не пізніше 29 березня.

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