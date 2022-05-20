Тепер вона буде розпочинатися з 22:00.

У Миколаївській області офіційно скоротили комендантську годину, яка з сьогоднішнього дня буде діяти з 22:00 до 6:00.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Початок комендантської години переноситься! Відповідно змін до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма від 26.02.2022 № 66-р з 20 травня на території Миколаївської області запроваджується комендантська година з 22:00 до 06:00. Дотримуйтеся правил комендантської години. А також - не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, до цього в Миколаєві та області комендантська година тривала з 21:00 до 06:00.

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