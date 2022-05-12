Комендантська година триватиме з 18.00 13 травня до 6.00 16 травня.

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф’єв повідомив, що в місті Оріхів запроваджується подовжена комендантська година, яка триватиме з 18.00 13 травня до 6.00 16 травня.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Росіяни не припиняють обстріл міста Оріхів третю добу поспіль, інтенсивність артилерійських атак по місту не вщухає… Рішенням Оріхівської міської ради 13 травня з 18 години розпочнеться подовжена комендантська година на території міста. Так, до 6 ранку 16 травня містянам буде заборонено перебувати на вулицях та у громадських місцях без спеціальних перепусток, з дому можна буде виходити лише для того, аби спуститися в укриття", - сказав Ареф’єв.

Він також повідомив, що ворог не припиняє обстріл районів Комишуваської громади.

"Російські військові зруйнували близько 60 будинків мешканців громади, і в результаті атаки троє цивільних громадян отримали поранення різкого ступеня важкості і були доставлені до лікарень міста Запоріжжя і одна людина загинула", - сказав речник Запорізької ОВА.

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