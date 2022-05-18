У парламенті 18 травня зареєстрований відповідний проект закону.

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити термін воєнного стану в Україні.

Про це стало відомо з сайту Верховної Ради України.

Проект закону №7389 про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" зареєстрований у парламенті 18 травня. Текст документа на сайті ВР ще не з'явився.

24 лютого Зеленський своїм указом запровадив воєнний стан у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після цього парламент декілька разів за ініціативою президента продовжував термін дії воєнного стану - наразі в Україні до 25 травня триває цей стан.

Під час воєнного стану в країні допускається особливий режим в'їзду та виїзду, обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Встановлюється комендантська година.

Також на період воєнного стану можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.

Разом з тим в країні буде продовжена мобілізація чоловіків для служби в Збройних силах України. Проте вона матиме вибірковий характер, адже, за словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, наша армія укомплектована на 100% в аспекті особового складу.

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