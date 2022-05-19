Федір Веніславський зазначив, що в разі необхідності Рада може його скасувати раніше.

Воєнний стан в Україні продовжать відразу на три місяці. Рішення обумовлене тим, що для контрнаступу необхідно більше часу, ніж для оборони.

Про це розповів представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський в ефірі телемарафону.

"З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на тимчасово контрольованих територіях. Перехід в контрнаступ - це складніші завдання, ніж оборона. Тому повинні усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо", - пояснив Веніславський.

При цьому він вказав, що Верховна Рада скасує воєнний стан, якщо українські військові зможуть звільнити територію України від російських окупантів менш ніж за три місяці.

Крім того, представник президента в КСУ зазначив, що Київ сповіщає ООН про обмеження конституційних прав і свобод при кожному продовженні воєнного стану.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого президент України Володимир Зеленський ввів воєнний стан у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після цього парламент кілька разів з ініціативи президента продовжував термін дії воєнного стану. Якби його не продовжили знову, то воєнний стан би завершився 25 травня.

Під час воєнного стану в країні допускається особливий режим в'їзду і виїзду, обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Встановлюється комендантська година.

Також на період воєнного стану можлива заборона діяльності певних політичних партій або громадських об'єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.

18 травня стало відомо, що воєнний стан продовжили ще на три місяці. Раніше Рада продовжувала дію воєнного стану на 30 днів.

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