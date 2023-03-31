В Сіверську залишилося ще четверо дітей.

Влада продовжує зусилля з примусової евакуації дітей з зони бойових дій. З Сіверська (Донеччина, Бахмутський район, в якому вціліло лише близько 20% житла, немає світла, газу, води, зв’язку, поліція евакуювала двох дітей. Через постійні обстріли міста російськими окупантами вони востаннє гуляли на вулиці взимку – біля підвалу.

"Через постійні обстріли 8-річний Дмитро та його 10-річна сестра Віка востаннє гуляли на вулиці взимку, й те лише біля підвалу. Нині вони з мамою – у безпеці, прямують до Дніпра. Під прицілом ворожих гармат поліцейські продовжують операцію з порятунку дітей: наразі в Сіверську їх залишилося четверо", – розповіли в поліції Донецької області.

Дмитро та Віка, яких евакуювали, прожили у жахливих умовах рік і навчилися на слух розрізняти вибухи різних видів снарядів. Наразі їхня родина отримує весь спектр необхідної допомоги, зокрема в оформленні документів.

Відео дня

Біля міста точаться запеклі бої, до лінії фронту – 500 м, і в останні два тижні ситуація ще загострилася: ворог атакує Сіверськ з авіації, артилерії, мінометів. За словами поліцейських екіпажу "Білий Янгол", які майже щодня приїжджають на допомогу людям, "працювати треба швидко та злагоджено, на місці краще не стояти, бо вполюють ворожі квадрокоптери". Поліція повідомляє, що за місяць із 58 дітей, що залишалися в місті, виїхали майже всі.

Начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області Руслан Осипенко, який керує роботою евакуаційних груп, розповів, що днями ще одна родина повідомила, що готова евакуюватися.

"Ми спланували безпечний маршрут, який було погоджено з військовими. До складу евакуаційних груп увійшли наші "Білі Янголи", а також група прикриття – спецпідрозділ КОРД і група надання екстреної медичної допомоги", – сказав Осипенко.

Примусова евакуація дітей - що треба знати

7 березня Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.

Підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Обов’язкова евакуація в примусовий спосіб дітей здійснюється з супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається.

Та попри це в окремих населених пунктах батьки, ризикуючи життям дітей, намагаються переховувати їх від евакуації. Приміром, така ситуація спостерігається в Авдіївці, де точаться важкі бої.

У Бахмуті, який росіяни винищують останні місяці, досі залишається 32 дитини, чиї родичі відмовляються евакуюватися.

Вас також можуть зацікавити новини: