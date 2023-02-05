Наразі в Україні зареєстровано 4,8 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, чи слід очікувати на повторну масову хвилю біженців на захід України, у зв'язку з можливим новим наступом російських військ наприкінці лютого. Свою думку вона висловила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я не думаю, що буде величезна хвиля. Тому що вже лютий, і ми бачимо, як планово люди їдуть, евакуюються. Ми бачимо Донецьку область, ми бачимо Херсонську область, Харківську, Запорізьку. Ми говоримо саме про ті області, де може бути найбільше на сьогодні ризик, що люди будуть евакуйовуватися масово", - сказала Верещук.

Вона зазначила, що на сьогодні в Україні діють евакуаційні потяги, якими можуть скористатися жителі прифронтових і нещодавно звільнених від російських окупантів територій для переїзду до більш безпечних регіонів.

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"До прикладу, щодня до Львова з Херсону прибуває потяг. Так саме з Херсону їде на Хмельниччину. Це безкоштовні вагони, якими люди можуть скористатися... Отже, я не думаю, що буде велике переміщення. Але навіть якщо буде, ми контролюємо ситуацію, і вона буде опанована і системно проходити", - запевнила Верещук.

На запитання, скільки на сьогодні є внутрішньо переміщених осіб в Україні, вона відповіла: "Всього статистично 4 млн 800 тисяч. Але коли ми кажемо про тих, хто не зареєструвався, їх близько 7 млн. Це дуже багато", - поінформувала Верещук.

Загроза нового наступу РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 січня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що новий наступ Росії може розпочатись через один-два місяці.

За даними Мінреінтеграції, до безпечніших регіонів України вже переміщено більш ніж 80 тисяч жителів прифронтових і нещодавно звільнених від російських окупантів територій.

З серпня 2022 року триває обов'язкова евакуація з Донеччини. У більш безпечні області України вже виїхали понад 40 тисяч громадян. Крім того, продовжується евакуація з деокупованих територій. За останні кілька місяців з Херсонської області виїхали майже 17 тис. людей, з Харківської - більш ніж 23 тис.

2 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія може присвятити новий наступ річниці повномасштабного вторгнення в Україну - 24 лютого.

За даними ГУР, президент Росії Володимир Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей. Тож у розвідці прогнозують суттєве загострення на фронті.

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