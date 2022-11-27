Найбільше українських біженців прийняла Польща - понад 1,5 млн осіб.

У Німеччині зареєстровано майже 1,03 млн українських біженців з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними агентства ООН у справах біженців, з 24 лютого близько 7,9 млн осіб з України шукають захисту за кордоном через війну, пише Spiegel.

Найбільше українських біженців прийняла Польща - понад 1,5 млн осіб. Чехія також прийняла багато українців по відношенню до кількості жителів (близько 10,7 млн осіб), а саме близько 463 тис.

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У Франції зареєстровано близько 119 тис. біженців, в Італії близько 173 тис. і в Іспанії близько 154 тис.

Нагадаємо, в Єврокомісії заявили, що Німеччині та Польщі доведеться пристосовуватися до того, що українці залишаться в цих країнах на довгі роки після закінчення війни.

Українські біженці в ЄС

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українських біженців наразі зареєстровані за різними схемами захисту у країнах Європи, багато з них у країнах ЄС, які межують з Україною – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.

Єврокомісія продовжить на рік правила прийому та надання захисту українським біженцям.

Також у країнах Східної Європи готуються прийняти нову хвилю біженців через зимові холоди і атаки росіян на об'єкти енергетики. За прогнозами ВООЗ, через ці причину з України можуть поїхати ще 2-3 млн осіб.

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