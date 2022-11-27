Наразі в госпіталі знаходяться семеро постраждалих.

У Польщі в центрі для українських біженців в Глухолазах, що в Опольському воєводстві, госпіталізували з симптомами отруєння понад 20 осіб.

Як повідомило видання in Poland, відомо, що отруєння було зафіксовано у 23 людей, серед них 8 дорослих і 15 дітей.

"Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо у інфекційному. Їхній стан можна оцінити як добрий. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння", – розповів директор лікарні в Нисі Норберт Крайчі.

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За попередньою інформацією, отруєння може мати вірусний характер, адже в одного хворого виявили симптоми норовірусу.

Українські біженці в ЄС

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українських біженців наразі зареєстровані за різними схемами захисту у країнах Європи, багато з них у країнах ЄС, які межують з Україною – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.

Єврокомісія продовжить на рік правила прийому та надання захисту українським біженцям.

Також у країнах Східної Європи готуються прийняти нову хвилю біженців через зимові холоди і атаки росіян на об'єкти енергетики. За прогнозами ВООЗ, через ці причину з України можуть поїхати ще 2-3 млн осіб.

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