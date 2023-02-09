Провінція Шанлиурфа стала першою провінцією, де вирішено завершити пошуки живих.

У турецькій провінції Шанлиурфа завершено пошуково-рятувальні роботи. Вона стала першою провінцією, де згорнули пошук постраждалих від землетрусу.

В Управлінні з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій повідомили, що загони рятувальників з Шанлиурфи відправлені в інші райони, що прострадали, передає видання Анадолу.

Нагадаємо, в ході рятувальної операції у місті Шанлиурфа через 53 години після руйнівних землетрусів врятували з-під завалів однорічної дитини. Його вдалося визволити з-під завалів п'ятиповерхового будинку, що обрушився. Після першої допомоги його відвезли в лікарню. Також в Шанлиурфі через 47 годин з-під завалів врятували шестирічного хлопчика. Він поранений, його доставили в лікарню.

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Землетрус у Туреччині та Сирії

6 лютого в південно-східній частині Туреччини сталося два землетруси силою більше семи балів.

Число загиблих, за останніми даними, вже склало 12,8 тис. осіб. У зв'язку з цим в країні оголошено тижневий національний траур.

За останніми даними, в постраждалих сирійських провінціях Ракка, Ідліб, Алеппо, Хама і Латакія загинули понад 2,8 тис.осіб.

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