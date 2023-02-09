Одну громадянку України було госпіталізовано.

Під спричиненими землетрусом завалами в Туреччині може бути п'ятеро українців. Загалом дипломати розшукали вже 103 українця.

"Маємо інформацію про ймовірне перебування п'яти українців під завалами. МЗС та посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку. Одна громадянка була госпіталізована. Загроз її життю немає", - написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook

Ніколенко додав, що ще 22 громадянина не виходять на зв'язок.

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"Працюємо над встановленням місць їхнього знаходження, підтримуємо зв'язок із рідними", - наголосив речник МЗС.

Він зауважив, що українські консули вирушили в зону стихійного лиха на півдні Туреччини задля допомоги українцям.

"Дипломати везуть теплий одяг, предмети першої необхідності, ліки. На місці вони координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації", - розповів Ніколенко.

Нищівний землетрус у Туреччині - що відомо

6 лютого в прикордонних районах Туреччини та Сирії стався сильний землетрус понад 7 балів. Згодом були десятки повторних поштовхів.

За останніми даними, внаслідок стихії загинули понад 16 тисяч осіб в обох країнах. Зокрема, у Туреччині - не менше 12873 осіб, у Сирії - не менше 3162.

На допомогу народу Туреччини вирушив загін українських рятувальників та необхідна техніка.

9 лютого директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій Володимир Демчук зазначив, що причиною масштабних руйнувань у Туреччині, які відбулися через потужний землетрус, може бути неправильне планування містозабудови.

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