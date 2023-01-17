При цьому служитель церкви вдавав патріота та відвідував українських воїнів у шпиталі.

Настоятель храму УПЦ Московського патріархату в Лисичанську Андрій Павленко активно співпрацював з російськими окупантами й навіть замовляв їм вбивство конкурентів з ПЦУ.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на дані суду, священник імітував "безкорисливу духовну місію" у цій війні: він залишився зі своєю паствою й навіть відвідав госпіталь, щоб помолитися з пораненими військовими ЗСУ. Втім, за спиною українських воїнів він працював на окупантів.

Зокрема, священник передавав окупантам дані про розміщення українських позицій, пересування техніки, а також давав вказівки щодо ліквідації священників ПЦУ.

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"На півночі їх близько 500, з мінометним взводом, п'ятьма бронетранспортерами й трьома танками", – писав Павленко російському офіцеру в березні 2022-го під оборони Сєвєродонецька.

"Його треба вбити", – писав Павленко про священника Православної церкви України, якого вважав своїм конкурентом.

Крім того, священник брав участь у так званій "фільтрації". Він формував та надсилав російським окупантам списки людей, яких "потрібно заарештувати після того, як Сєвєродонецьк буде захоплено".

У грудні 2022-го Павленка засудили як шпигуна до 12 років позбавлення волі, а потім обміняли на громадянина США Мурекезі Суеді.

"Його навряд чи можна було назвати поодиноким випадком. За останній час в Україні заарештували або публічно визнали підозрюваними понад 30 священнослужителів і черниць Російської православної церкви", – пише NYT.

Зрадники в УПЦ МП

З 22 листопада 2022 року співробітники СБУ здійснюють контррозвідувальні заходи у культових спорудах на територіях монастирів та єпархій УПЦ (Московського патріархату).

Президент Володимир Зеленський 1 грудня повідомив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій.

9 грудня слідчі повідомили про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ, який здійснював антиукраїнську діяльність.

10 грудня у СБУ повідомили, що викрили диякона Української православної церкви (Московського патріархату), який агітував за приєднання Запорізької області до Російської Федерації.

А згодом СБУ затримала прислужника Спасо-Покровського жіночого монастиря місцевої єпархії УПЦ (Московського патріархату) у Житомирській області, який закликав до захоплення Києва та знищення українців.

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