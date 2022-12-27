З 1 січня доступ до храмів для Московського патріархату буде недоступний, поскаржився Павло.

В УПЦ Московського патріархату сплив термін оренди двох найбільших церков Верхньої Лаври - Успенського і Трапезного храмів, пише головна редакторка "Лівого берега" Соня Кошкіна.

Сам настоятель Павло Лебедь ("Мерседес") уже записав звернення до президента Володимира Зеленського, у якому закликав державу втрутитися.

Павло нагадав, що Московський патріархат зайняв Лавру понад 30 років тому, на території комплексу перебуває "220 чоловік братії, які постійно моляться за нашу державу і військо".

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З 1 січня доступ до храмів для Московського патріархату буде недоступний.

"Директор музею повідомив, що ми можемо служити в останній раз 31 грудня, а вже наступного дня, 1 січня, не маємо права переступити поріг Трапезного та Успенського собора", - заявив "Мерседес".

Павло згадав про гоніння церкви у 1917 року, поскаржившись, що "останні 30 років ми теж на собі це відчуваємо": "З 1992 року ми відчуваємо захоплення храмів "роскольниками під патронуванням "так званого" патріарха Філарета. Тепер знову вчинився розкол під керівництвом "так званого" митрополита Епіфанія".

Павло "Мерседес" заявив, що ПЦУ "немає ніякого відношення" до українських святинь, натомість таке виключне право має Московський патріархат.

Як зазначає Кошкіна, ніякого перевищення повноважень держорганів у цьому випадку немає.

УПЦ МП і Києво-Печерська лавра - ситуація довкола Московського патріархату

З жовтня СБУ проводить масштабні обшуки у регіональних храмах УПЦ МП. У листопаді силовики завітали й до попів у Києво-Печерській лаврі, де священник разом з паствою співали молебень, що прославляв Росію.

На місцях спецслужба виявляє переважно заборонену пропагандистську літературу, що заперечує існування України.

1 грудня президент Володимир Зеленський доручив РНБО внести до Верховної Ради законопроект про заборону діяльності УПЦ МП, яка може бути афільована з РПЦ. Також Зеленський натякнув, що Києво-Печерську лавру у Московського патріархату можуть відібрати на користь української церкви.

2 грудня представник ПЦУ Євстратій Зоря повідомив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ.

Згодом міністр культури Олександр Ткаченко пояснив ситуацію з передачею Православній церкві України Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Він зазначив, що йдеться про монастир, який і так перебував у користуванні ПЦУ.

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