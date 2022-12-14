Правоохоронці проводять огляд територій та приміщень, у тому числі готельного типу, для виявлення осіб, які причетні до антиукраїнської діяльності.

Служба безпеки України (СБУ) проводить обшуки в культових закладах УПЦ МП у 9 областях.

"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - прокоментували обшуки в СБУ.

Правоохоронці проводять огляд території та приміщень, у тому числі готельного типу, для виявлення осіб, які причетні до антиукраїнської діяльності та предметів, заборонених до обігу.

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Де проходять обшуки:

Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород);

Свято-Покровська церква (м. Ужгород);

Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);

Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);

Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район);

Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища "Юзефін" (Сарненський район);

Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);

Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (с. Костянтинівка Миколаївського району);

Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);

Архидияконо-Стефанівська церква (м. Ромни);

Свято-Троїцький храм (м. Львів);

Храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська);

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав);

Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);

Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч);

Овруцько-Коростенська єпархія (м. Овруч);

Свято-Василівський собор (м.Овруч);

Свято-Василівський жіночий монастир (м. Овруч);

Церква Ікони Казанської (смт. Чорнобаївка).

Обшуки в церквах УПЦ МП

З кінця листопада СБУ проводить обшуки церков УПЦ МП. Під час обшуків було виявлено пропагандистську літературу, яка заперечує Україну як державу, медалі за "звільнення Криму", російські паспорти та символіку "Л\ДНР".

Під час одного з обшуків силовики застали секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Микиту з оголеним неповнолітнім хлопцем.

9 грудня було повідомлено про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП за антиукраїнську діяльність.

12 грудня рішенням РНБО було запроваджено санкції проти семи представників УПЦ МП.

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