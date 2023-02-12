Захисники України навчаються діям у наступі та обороні.

Українські військові продовжують навчання у Великобританії. У програму входить відпрацювання дій в наступі і обороні.

"Військовослужбовці Збройних Сил України проходять навчання з відпрацювання способів пересування особового складу у складі підрозділу, дій у наступі та обороні, ведення бойових дій у населених пунктах під керівництвом роти A, 1 Королівського полку принцеси Уельської Сухопутних Військ ЗС Великої Британії", - написав начальник штабу-заступник командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександр Павлюк у Telegram.

Варто відзначити, що навчання українських військових проходить у Великобританії в рамках міжнародної навчальної операції з базової загальновійськової підготовки.

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Навчання українських військових - що відомо

29 січня бійці ЗСУ прибули до Великої Британії для навчання на танках Challenger 2, які пообіцяли передати Україні.

5 лютого командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що частина українських захисників вже перебувають за кордоном на навчанні на системах протиракетної / протиповітряної оборони SAMP/T-Mamba, які мають передати Франція та Італія.

6 лютого нова партія українських військових прибула до Великої Британії для проходження навчання на самохідних артилерійських установках AS-90, про передачу яких оголосили ще 16 січня.

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