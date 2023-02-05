Це єдина система європейського виробництва, здатна перехоплювати балістичні ракети.

Франція та Італія навесні поставлять Україні системи протиракетної/протиповітряної оборони SAMP/T-Mamba.

Як повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, українські військові вже відправилися за кордон, аби навчитися її використовувати.

"Негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі. Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba", – сповістив він.

Відео дня

Системи ППО SAMP/T-Mamba для України

В середині січня стало відомо, що уряд Італії схвалив рішення надати Україні батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, і йдуть перемовини з Францією щодо цього.

28 січня стало відомо, що Франція й Італія вже досягли домовленості про передачу Україні ЗРК SAMP/T, а також підписали контракт на закупівлю до 700 ракет Aster для цього ЗРК. Закупівля обійдеться країнам у 2 млрд євро.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомляв на початку лютого, що SAMP/T може бути розгорнуто протягом двох місяців.

Що таке SAMP/T-Mamba - характеристики системи

SAMP/T-Mamba – це наземна система, призначена для захисту території від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Вона є еквівалентною до американської системи Patriot та є єдиною системою європейського виробництва, що здатна перехоплювати балістичні ракети. Розробник – франко-італійський консорціум Eurosam.

Система здатна перехоплювати 10 цілей та відстежувати десятки цілей одночасно. Одна пускова установка ЗРК озброєна 8 ракетами, які можуть бути відстріляні в одному залпі лише за 10 секунд.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявляли, що SAMP-T допоможуть Україні захиститися від балістичних ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: