У Повітряних силах зазначають, що питання не лише в підготовці льотчиків, а й підготовці інфраструктури українських аеродромів.

Навчання українських військових льотчиків за кордоном розпочнеться після прийняття рішення про тип літаків, які партнери передадуть Україні, це сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат на брифінгу.

"Льотчики вже давно готові виїжджати, опановувати і сідати в літаки для виконання завдання. Кожен льотчик мріє освоїти західну техніку. На жаль, поки ще немає такого рішення остаточного, що Україна отримає все ж таки багатоцільовий літак, який став би основним літаком на озброєнні Повітряних сил. Пілоти поки не навчаються, допоки не буде прийнято рішення про тип літака", - прокоментував Ігнат.

Водночас він підкреслив, що питання не лише в підготовці льотчиків, а й в підготовці інфраструктури аеродромів і, загалом, дуже широке.

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"Навчання потребуватиме й інженерний склад, не тільки пілоти. Потрібно також інших фахівців підготувати, які з землі будуть керувати операціями. І так само готувати аеродромну інфраструктуру. Вже ведеться робота Міністерства інфраструктури з Міністерством оборони, щоб адаптувати наші злітно-посадкові смуги, і взагалі аеродромну інфраструктуру, для вибагливої західної техніки. Але ми йдемо до цього", - сказав речник Повітряних сил.

Передача Україні сучасних винищувачів - що відомо

5 лютого міністр оборони Олексій Резніков висловив переконання, що Україна отримає літаки від партнерів. Він додав, що питання лише в тому – які. Резніков зауважив, що партнери чують Україну, що їй потрібна авіаційна платформа для захисту свого неба. Він зазначив, що це може бути F-16 або Gripеn тощо, але для України це зараз не є так принципово.

8 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що не виключає можливості постачання Україні бойових літаків західного зразка. Сунак оголосив про плани з організації підготовки українських пілотів для польотів на бойових літаках західного зразка.

Водночас міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія не зможе швидко передати Україні бойові літаки.

9 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що деякі лідери Європейського Союзу заявили про готовність надати Україні бойові літаки. Про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, що відбулась в рамках саміту за участі глав держав і урядів 27 країн-членів Євросоюзу.

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