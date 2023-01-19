19-річну дівчину відправлять на лікування за кордон.

Після ракетного удару Росії по житловому будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року люди продовжують звертатися по медичну допомогу. Станом на 18 січня постраждалих було вже 80.

Як повідомляє Дніпровська ОВА, на стаціонарному лікуванні залишається 21 дорослий та троє дітей, які постраждали внаслідок удару.

"Переважну більшість постраждалих у день трагедії до нас доставляли бригади швидкої медичної допомоги", – заявив заступник медичного директора однієї з лікарень області Олександр.

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Зазначається, що саме до цього закладу надійшло найбільше постраждалих. Медики надали допомогу 32 людям. Половину з них вже виписали.

"Дев’ятьом людям надали допомогу амбулаторно. Вісьмох пацієнтів направили до реанімації. Нині там залишається тільки одна жінка", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що в цій лікарні залишаються 17 пацієнтів. Життю жодного з них нічого не загрожує.

"Одну 19-річну дівчину направили до Львова. Міністерством охорони здоров’я спільно з профільним обласним департаментом погодили її лікування за кордоном", – розповіли в лікарні.

В ОВА наголосили, що в ніч трагедії у цій лікарні одночасно працювало понад 10 медичних бригад.

Ракетний удар по будинку в Дніпрі

14 січня 2023 року російські терористи випустили ракету Х-22 по Дніпру. Російські війська поцілили в житловий багатоповерховий будинок, внаслідок чого одна секція будівлі обвалилася.

Пошуково-рятувальна операція тривала біля двох діб. За офіційними даними жертвами російської атаки стали 45 людей. Вона забрала життя дорослих та дітей.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що тіла людей, які вважаються зниклими безвісти, можуть не знайти. За його словами, останки людей могли "випаруватися" через морози та горіння ракетного палива.

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