Загинуло шестеро дітей.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що кількість жертв ракетного удару російських окупантів по Дніпру сягнула 45. Кровожерлива атака рашистів забрала життя дорослих та дітей.

"За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6-ро дітей", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Голова ОВА додав, що Україна помститься за кожного загиблого. Сьогодні до місця трагедії принесли квіти, аби вшанувати пам'ять про тих, кого вбила Росія. Він також показав фото з місця трагедії.

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"Квіти в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли до потрощеного будинку разом з рятувальниками, поліціянтами, волонтерами і керманичем Дніпра", - розповів Резніченко.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Як повідомляв УНІАН, 14 січня російські терористи влучили ракетою в багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкали понад 1,1 тис. людей. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку.

Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Її спроектували в Радянському Союзі для знищення морських угруповань та авіаносних груп. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк РФ.

Сьогодні, 17 січня, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що о 13:00 пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару було завершено.

Згодом у Національній поліції України повідомили, що станом на 13:30 39 осіб було врятовано, з них шестеро дітей; 44 особи загинуло, з яких п'ятеро дітей; 79 осіб травмовано, серед них 16 дітей. "Безвісти зниклими залишаються 20 осіб, четверо з яких - діти. Неідентифіковані 15 тіл загиблих", - йшлося у повідомленні.

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