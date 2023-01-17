Останки людей, загиблих під час цинічної ракетної атаки по багатоповерхівці, складно ідентифікувати.

З'явилися моторошні подробиці наслідки ракетного удару рашистів по багатоповерховому будинку в Дніпрі. Тіла людей, які вважаються зниклими безвісти, можуть не знайти.

Мер Дніпра Борис Філатов в інтерв'ю журналісту Василю Голованову розповів, що шанси знайти тих, кого не знайшли досі, практично дорівнюють нулю. Останки людей могли "випаруватися" через морози та горіння ракетного палива.

За словами Філатова, крім тих фото, які вже бачив весь світ, за кадром залишилися моторошні моменти, які навряд чи готові бачити люди. Він розповів, що під завалами знайшли тіло жінки, яке було настільки понівечене і придавлене плитами, що перетворилося на "листочок".

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"Шанси знайти кого-небудь, вони, на жаль, прагнуть до нуля. По-перше, ночами була температура -3. По-друге, горіло ракетне паливо. Від деяких тіл залишилися просто фрагменти. Зараз близько 25 числиться зниклими безвісти. Якщо чесно, я навіть не знаю... Ми повністю перетрушуємо сміття, щоб жоден фрагмент тіл не пропав, але мені доповідали, що, в принципі є така ймовірність, що деякі люди в прямому сенсі слова просто випарилися", - розповів мер Дніпра.

Він зазначив, що рятувальники шукають тіла і останки людей навіть на дахах уцілілих будинків. Під час вибуху їх могло викинути навіть туди. Філатов вважає, що кількість жертв буде більшою, ніж відомо зараз. На даний момент рятувальники повідомили про те, що серед загиблих є четверо дітей. Однак є 20 тіл, які неможливо ідентифікувати візуально, тому фахівці братимуть на аналіз ДНК і намагатимуться встановити особи людей, яких вбили рашисти.

Ракетний удар по Дніпру

14 січня Росія вдарила по Дніпру і поцілила в багатоповерхівку. Руйнування шокували, в одну мить не стало цілого під'їзду. Рятувальники розбирали завали весь цей час, з-під уламків плит діставали тіла загиблих, рятували тих, кому пощастило вижити. У розвідці Британії розповіли, що РФ вдарила по Дніпру неточною ракетою, яка погано бачить цілі в місті.

Сьогодні стало відомо, що кількість жертв ракетного удару російських окупантів по Дніпру досягла 45. Кровожерна атака рашистів забрала життя дорослих і дітей. Дідусь зниклого під завалами в Дніпрі малюка красномовно звернувся до Росії. Чоловік зі сльозами на очах прокляв рашистів і показав фото свого онука.

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