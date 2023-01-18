Рятувальна операція завершилася вчора.

Після удару ворожої ракети по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі 17 людей залишаються зниклими безвісти.

Про це повідомила радник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Рятувальна операція завершилася вчора. На цей час російська ракета забрала 45 життів, 12 тіл і фрагментів тіл ще не ідентифіковані. За цю добу впізнали лише трьох людей. 17 людей залишаються зниклими безвісти. Звичайно, вони можуть бути серед тих, кого ще не впізнали", - зазначила вона.

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За словами Бабаченко, кількість поранених від удару ракети по будинку зросла до 80 осіб. Також у лікарнях залишається 25 постраждалих, серед них троє дітей.

Разом з тим сиротами залишилися троє дітей. Бабаченко зазначила, що це брат і сестра, які перебувають у лікарні. На них оформлюють опіку їхні бабуся та дядько. Ще одна дівчинка чотирьох років на момент вибуху перебувала не в цьому будинку, а в гостях у бабусі, і зараз бабуся оформлює опіку.

Удар по багатоповерхівці в Дніпрі

14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкали близько 1,7 тис. осіб.

В будинку пошкоджено 230 квартир, повністю зруйновано – 72.

Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Її спроектували в Радянському Союзі для знищення морських угруповань та авіаносних груп. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк РФ.

17 січня у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що о 13:00 пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару було завершено.

Згодом у Національній поліції України поінформували, що станом на 13:30 39 осіб було врятовано, з них – шестеро дітей; 44 людини загинули, з яких п'ятеро дітей; 79 осіб травмовано, серед них – 16 дітей. Безвісти зниклими залишались 20 осіб, четверо з яких – діти. Не ідентифікованими були 15 тіл загиблих.

Пізніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко зазначив, що кількість жертв сягнула 45.

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