Наразі ідентифіковано 49 тіл.

У селі Гроза Харківської області після ракетного удару росіян 5 жовтня вважаються безвісти зниклими п’ятеро людей. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

"Триває ідентифікація тіл загиблих в селі Гроза. Вже ідентифіковано 49 тіл, вважаються безвісти зниклими п’ятеро осіб", - розповів він.

Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов зазначив, що спеціалісти продовжують працювати зі зразками ДНК, відібраних у родичів.

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"Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів – ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках", - додав поліцейський.

Ракетний удар по Грозі на Харківщині – що відомо

5 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Гроза Харківської області, влучивши у кафе та магазин, розташовані в одній будівлі. Під час атаки у кафе та біля нього перебували близько 60 людей, які прийшли вшанувати пам'ять полеглого військового Андрія Козира. Він загинув у перші дня повномасштабного вторгнення та був похований на військовому кладовищі на Дніпропетровщині. Син полеглого, який теж був військовим, вирішив перепоховати тіло батька у рідному селі.

Наразі відомо про загибель 52 людей внаслідок ворожого удару, серед них – син перепохованого військового, його дружина та члени їхньої родини.

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