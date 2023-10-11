Чоловіка не влаштовувала робота комірника у магазині, тож він подався у снайпери до терористів.

Кіберфахівці Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань РФ і воював проти Сил оборони на східному фронті. Зловмисник входив до складу ворожого підрозділу снайперів, що обстрілював позиції українських військ у районі Донецька.

Як повідомив прес-центр СБУ, за час ведення бойових дій на передовій фігурант вбив щонайменше 21 військовослужбовця ЗСУ. Його кримінальний шлях скінчився наприкінці літа цього року, коли він потрапив в полон поблизу селища Невельське Покровського району на Донеччині.

Слідчі з'ясували, що затриманий є мешканцем тимчасово окупованого Донецька, який працював комірником у місцевому автомагазині, але у 2015 році приєднався до так званої "народної міліції ДНР". Від терористів він отримав позивний "Мєсний" та пройшов навчання в російських таборах підготовки бойовиків під керівництвом інструкторів-спецназівців з країни-агресора.

В спецслужбі поінформували, що після тренувань на полігонах його призначили до складу "окремого взводу снайперів 100-ї окремої мотострілецької бригади", яка підпорядковувалась командуванню 1-го армійського корпусу ЗС РФ.

"У лавах ворожого підрозділу виконував бойові завдання російських командирів проти сил АТО на сході України. За вбивства українців зрадник щомісяця одержував від окупантів "зарплату" в рублях. Після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадника включили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора. Разом з російськими загарбниками він брав безпосередню участь у боєзіткненнях на західних околицях Донецька, а також біля Пісків та Мар’їнки. У грудні 2022 року підрозділ ворожого снайпера отримав від гауляйтера Пушиліна так званий "орден республіки" за участь у війні проти України", - кажуть в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Зрадники із села Гроза на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, СБУ "по гарячих слідах" встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня. Ними виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік росіян.

Напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до РФ, де продовжили працювати на користь країни-агресора. За вказівками російських окупантів вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території.

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