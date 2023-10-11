Ними виявилися двоє місцевих жителів, які під час окупації перейшли на бік загарбників.

Служба безпеки України встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.

Як повідомляє СБУ, зловмисниками виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік загарбників.

"За це фігуранти отримали "посади" у лавах окупаційного "управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області". Там одного з них призначили "водієм конвойної групи", іншого – "інспектором дорожньо-патрульної служби", - йдеться у повідомленні.

За даними спецслужби, напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до РФ, де продовжили працювати на користь країни-агресора. За вказівками російських окупантів вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території.

"Для цього "втемну" залучали до підривної діяльності своїх родичів, сусідів та знайомих з деокупованих міст та селищ Харківщини. Під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону", - розповіли в СБУ.

За даними слідства, від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні жителі – їхні знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію.

"Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Отримані відомості росіяни використали для здійснення прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М", внаслідок якого загинули 53 мирних жителі, серед них – малолітня дитина. Ще шестеро цивільних були поранені", - зазначили в СБУ.

Обом фігурантам складені підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Як підкреслили в СБУ, оскільки обидва зловмисники переховуються на території РФ, тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місцезнаходження та покарання.

Ракетний удар по Грозі – деталі

5 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Гроза Харківської області, влучивши у кафе та магазин, розташовані в одній будівлі. Під час атаки у кафе та біля нього перебували близько 60 людей, які прийшли вшанувати пам'ять полеглого військового Андрія Козира. Він загинув у перші дня повномасштабного вторгнення та був похований на військовому кладовищі на Дніпропетровщині. Син полеглого, який теж був військовим, вирішив перепоховати тіло батька у рідному селі.

Наразі відомо про загибель 53 людей внаслідок ворожого удару. Ідентифікація тіл загиблих триває.

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