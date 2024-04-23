Причиною стало те, що пара перебуває у цивільному шлюбі, а чоловік офіційно не записаний як батько.

У Полтавській області суд визнав винним батька сімох неповнолітніх дітей в ухиленні від мобілізації. Йому дали три роки позбавлення волі, яке замінили на два роки іспитового терміну.

Як вказується у матеріалах справи судовому реєстрі, у середині січня обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Після цього чоловік отримав "бойову" повістку, але проігнорував її.

У суді військовозобов'язаний визнав вину, але уточнив, що має на утриманні семеро неповнолітніх дітей. Найстаршій дитині – 14 років, наймолодшій – 2 роки.

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"Стверджував, що окрім нього, їм нікому допомагати, він не може залишити їх самих. Він єдиний у сім`ї, хто працює. Повідомив, що працює вже два роки на сільськогосподарських роботах, допомагає вирощувати городину. Також повідомив, що офіційно не записаний як батько дітей, так як шлюб з дружиною не реєстрували. ....Обвинувачений пояснив, що діти записані на прізвище матері, оскільки він з нею не перебуває у зареєстрованому шлюбі, та це впливає на соціальні виплати на дітей. Відповідно до довідок про реєстрацію місця проживання... місце проживання всіх дітей зареєстровано за тією ж адресою, за якою фактично проживає обвинувачений", - йдеться у матеріалах справи.

Жінка також підтвердила, що діти у спільні, а шлюбні стосунки не оформлювали, бо "не думали, що це має якесь значення". За її словами, чоловік бере участь у їх вихованні, забезпечує та утримує, постійно їй допомагає.

Попри це, суд заявив, що обвинувачений не має права на відстрочку від мобілізації як батько, на утриманні якого перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, оскільки його батьківство не доведено відповідним законним чином.

Після ухвалення вироку на чоловіка наклали низку обов’язків. Він повинен повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Новини про мобілізацію

УНІАН повідомляв, що у Чернівецькій області місцеві скоїли масовий напад на працівників ТЦК та СП. Один з працівників ТЦК відкрив вогонь.

Водночас в Ужгороді жінки відлупцювали військкомів, аби врятувати чоловіка від мобілізації.

На Волині викрили ухилянта, який став "опікуном", щоб виїхати за кордон.

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