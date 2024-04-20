Працівник ТЦК здійснив постріли в землю. На щастя, ніхто не постраждав.

У Чернівецькій області місцеві скоїли масовий напад на працівників ТЦК та СП. Один з працівників ТЦК відкрив вогонь.

Як повідомляє прес-служба обласного ТЦК, інцидент стався сьогодні, поблизу села Чорногузи, під час здійснення заходів оповіщення. Група цивільниз заблокувала транспортний засіб представника ТЦК, а до нього самого застосовано силу та погрози.

"Військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я, здійснив постріли в землю, в результаті чого ніхто не постраждав. На місце події ним було викликано представників поліції", - зазначають в обласному ТЦК.

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Наразі з'ясовуються усі причини і обставини інциденту. В ТЦК попередили про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та СП. Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Інциденти з ТЦК

Останнім часом почастішали претензії з боку цивільного населення до співробітників ТЦК - це, як правило, стосується їхніх методів поводження з чоловіками призовного віку. Дізнайтеся у матеріалі УНІАН, чи можна захищатися від ТЦК і як поводитися, якщо утискають свободу.

Працівники ТЦК розповіли, що інколи ухилянтів "здають" їхні рідні, зокрема дружини. Таким способом вони намагаються розв'язати сімейні проблеми.

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