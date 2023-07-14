Вона зазначила, що українці підтримують повернення усіх окупованих територій.

Україна не поступиться своєю територією в обмін на гарантоване членство в НАТО або Європейському Союзі.

Таку заяву зробила постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева в інтерв'ю Newsweek. "Тільки ми, український народ, можемо вирішувати, що буде з нашими територіями, і абсолютна більшість населення підтримує повернення всіх без винятку окупованих регіонів. Україна не здасться і не обміняє власну територіальну цілісність на якісь обіцянки про вступ до НАТО чи ЄС", - сказала вона.

Ташева зазначила, що, хоча терміни звільнення Криму поки невідомі, загальний план не викликає в неї сумнівів. "Я б не хотіла спекулювати на точних часових рамках. Звичайно, існують різні можливі сценарії повернення Криму, в тому числі і сценарій відсікання сухопутного коридору до Криму від Росії. Це означатиме, що російський військовий контингент на півострові буде ізольований", - пояснила вона.

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Україна розуміє, що окупанти можуть чинити опір, однак не можна виключати і їх втечу в рамках чергового "жесту доброї волі", додала представниця президента.

Плани з деокупації Криму: що відомо

Влітку минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія перетворила півострів на військову базу. За його словами, війна почалася з Криму і повинна ним закінчитися.

В українській розвідці казали, що деокупація півострова проводитиметься комбінованим шляхом.

У квітні президент повідомив, що в український контрнаступ входять плани з деокупації Криму.

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