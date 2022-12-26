Голова ГУР наголосив, що Україна має повернутися до кордонів 1991 року, а думка людей, які з цим не погоджуються, українців не цікавить.

Україна звільнить усі захоплені Росією території, а окупований Крим буде повернутий комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю LIGA.net, коментуючи побоювання політиків і експертів країн Заходу щодо того, що Крим є "червоною лінією" і виключно дипломатичною історією.

Він зазначив, що Україна має повернутися до кордонів 1991 року, які є загальновизнаними в світі. І якщо хтось із цим не погоджується, то він не погоджується із засадами ООН та світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни.

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"Мені не цікаво слухати думки якихось людей, які не відображають позицію українського народу. Я маю протилежну думку. Ми повернемо назад всі втрачені території. Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - підкреслив Буданов.

Окупація Криму Росією та прогнози щодо його звільнення

Росія розпочала збройну агресію проти України в 2014 році, увівши війська на Кримський півострів і проголосивши там свою владу. Росіяни спробували легітимізувати й легалізувати свою окупацію Криму, сфальсифікувавши там проведення референдуму проприєднання до РФ. Однак цей псевдореферендум не був визнаний ні ООН, ні жодною цивілізованою державою світу.

Росія перетворила курортний і туристично привабливий півострів на військову базу, і в 2022 році розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, у тому числі з окупованого Криму.

Утім, попри масштаби розв'язаної Росією війни проти України, один день якої експерти порівнюють з місяцем в Афганістані, українські військові успішно протистоять загарбникам, звільняють захоплені території і готуються до деокупації Криму.

За прогнозом керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, бойові дії в Україні повинні закінчитися до літа наступного року. Для початку ЗСУ вийдуть на кордони України 1991 року. А після закінчення війни в Україні почнеться дуже серйозний політичний процес, пов'язаний зі змінами в нинішній РФ.

Екс-командувач армії США Бен Годжес також прогнозував, що всупереч уповільненню темпу контрнаступу ЗСУ на різних ділянках фронту, повна деокупація України буде здійснена до літа 2023 року. Він упевнений, що Україна поверне всі свої території, включно з Кримом. Годжес додав, що для швидшого звільнення своїх територій Україна потребує танків від союзників, а озвучені ризики, пов'язані з їхнім постачанням, є перебільшеними й повинні відійти на другий план.

Заступник Міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявляв, що війна РФ проти України може закінчитися до кінця весни 2023 року. Він сказав, що існує військовий варіант звільнення Криму з певним поєднанням сил, ресурсів і не тільки. Але посприяти нашому успіху з Кримом може також і феномен "чорного лебедя" - несподівана для розрахунків подія, яку ніхто не очікував - з яким може стикнутися Росія всередині.

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