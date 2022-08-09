Росія перетворила наш півострів на одне з найбільш небезпечних місць в Європі.

Допоки Кримський півострів не буде звільнено, не буде стабільного і довготривалого миру ні в Чорному, ні на узбережжі Середземного моря.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому звернені.

Президент зауважив, що сьогодні багато уваги прикуто до Криму і це правильно.

"Ми ніколи від нього не відмовимося. Ми ніколи не забудемо, що саме з окупації Криму почалась російська війна проти України. Росія перетворила наш півострів, який був і буде одним з найкращих місць у Європі, на одне з найбільш небезпечних місць в Європі", - наголосив він.

Зеленський додав, що Росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і війну.

За його словами, невідомо, скільки людей було вбито через використання Криму для терору.

"Присутність російських окупантів в Криму - загроза для усієї Європи і глобальної стабільності. Чорноморський регіон не може бути безпечним, поки Крим окупований. Не буде стабільного і довготривалого миру у в багатьох країнах на узбережжі Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу", - впевнений глава держави.

Зеленський наголосив, що "ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму, і має закінчитися Кримом - його звільненням".

Президент акцентував, що хоча сьогодні не йдеться про конкретні терміни звільнення півострова, робота в цьому напрямку триває, зокрема, в межах Кримської платформи.

Вибухи в Криму 9 серпня: що варто знати

Вдень у вівторок, 9 серпня, в захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки.

Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

Через вибухи почалася пожежа. Відомо, що є пошкоджене майно, постраждалі та загиблі.

Окупаційна "влада" заявила, що взяла місце вибуху в оточення - в радіусі 5 кілометрів встановлені огорожі, місце патрулюють силовиків. Це нібито зробили з метою недопущення поранення місцевих жителів.

Також повідомляється, що в Новофедорівці (за 5 кілометрів від міста Саки) почали евакуювати жителів прилеглих до аеродрому будинків.

Колишній радник глави МВС України Віктор Андрусів натякнув, що потужні вибухи в Криму 9 серпня сталися внаслідок обстрілу, здійсненого українською стороною.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси.

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