Далека Японія виявилася справжнім другом для України в умовах російського вторгнення.

Уряд Японії ухвалив рішення надати Україні новий пакет гуманітарної допомоги, спрямованої на розмінування територій та відновлення критичної інфраструктури. На ці цілі виділено 470 мільйонів доларів, повідомляє прес-служба японського уряду.

Допомога розподілена на дві нерівні частини. Основна сума (400 мільйонів доларів) піде на закупівлю обладнання, необхідного для розмінування та розчищення завалів, відновлення базової інфраструктури, відновлення сільського господарства як ключової галузі та "зміцнення демократії та управління".

Друга частина пакету в розмірі 70 мільйонів доларів буде передана Україні через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН). Вона виділяється на відновлення конкретно енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками.

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"Японія продовжить допомагати і підтримувати народ України, який стикається з труднощами, у співпраці з міжнародним співтовариством, в тому числі з членами "Великої сімки"", – заявили в японському уряді.

Допомога Україні від Японії

Токіо вже не вперше виділяє Україні грантову допомогу у зв'язку з російським вторгненням. Так, в лютому був наданий пакет допомоги на 170 мільйонів доларів. Він призначався на відновлення критичної інфраструктури.

Минулого тижня Україну відвідав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Напередодні цього візиту він заявив, що його країна виділить ще 5,5 мільярдів доларів фінансової допомоги Україні, яка, ймовірно, буде надходити кількома траншами.

Одночасно японська влада вводить санкції проти Росії, в цілому повторюючи ті обмеження, які ухвалюють ЄС, США і Великобританія.

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