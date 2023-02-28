Під санкції потрапили 39 фізичних та понад 70 юридичних осіб з РФ.

Японія ввела нові санкції щодо фізичних та юридичних осіб Російської Федерації.

Як повідомляє МЗС країни, під санкції потрапили 39 фізичних та понад 70 юридичних осіб з РФ, а також 9 осіб зі східних та південних областей України, які вважаються причетними до спроби анексії Росією окупованих територій.

До списку санкцій потрапив банк "Росбанк", його активи будуть заморожені з 30 березня 2023 року. Також під санкціями найбільший акціонер російського виробника зброї "Калашников" Алан Лушников, російська компанія, що спеціалізується на складальному виробництві електроніки "Квант", одне з провідних підприємств з виробництва радіотехнічної апаратури для ВМФ РФ "Молот", авіабудівна компанія "Роствертол" і багато інших.

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Японія також ввела платіжні обмеження та обмеження на операції з капіталом щодо зазначених фізичних та юридичних осіб.

Також країна вводить заборону на експорт в РФ товарів, які можуть сприяти зміцненню російського промислового потенціалу, і експортні обмеження щодо 21 організації.

Позиція Японії щодо війни в Україні

З початку повномасштабної війни в Україні Японія продовжує санкційний тиск на російських олігархів, чиновників, оборонний і фінансовий сектори Росії, розширює експортні обмеження (раніше під них потрапляли, зокрема, предмети розкоші).

Крім того, Японія надає Україні фінансову та гуманітарну допомогу. Зокрема, минулого тижня прем'єр-міністр Фуміо Кісіда оголосив, що Японія надасть Україні новий пакет фінансової допомоги у розмірі 5,5 млрд доларів.

США, які є одними з лідерів з надання допомоги Україні, називають Японію, що головує цьогоріч в "Групі семи" (G7) "вірним союзником" у зусиллях з підтримки Києва.

На тлі війни в Україні Японія вперше почала публічно пред'являти Росії територіальні претензії. Зокрема, на початку місяця тут провели мітинг, на якому вперше прозвучала вимога до РФ повернути "незаконно окуповані" Південні Курили.

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