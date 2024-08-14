Тепер деякі українські чоловіки віком 18-69 років не будуть отримувати низку послуг.

Згідно з постановою Кабінету міністрів з 13 серпня українські чоловіки, які перебувають за кордоном та не виключені з військового обліку або ж не оновили свої військові дані, не зможуть оформлювати посвідчення водія, обмінювати його чи реєструвати свої авто.

Як йдеться в документі, поштою їхні водійські права їм не пересилатимуть Відомо, що філії міграційної служби України приймають документи, щоб:

обміняти посвідчення водія, зокрема таке, яке видане вперше;

отримати посвідчення водія після втрати чи викрадення;

зареєструвати, перереєструвати транспорт;

зняти з обліку транспортний засіб.

Однак тепер українські чоловіки віком 18-69 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів нема даних про виключення з обліку або ж які не уточнили свої дані, ці послуги більше отримувати не будуть.

Відео дня

Військовозобов'язані чоловіки за кордоном

Нещодавно юрист пояснила, що робити військовозобов'язаним за кордоном, які не оновили дані. Крім того, стало відомо, чи можуть чоловіки з інвалідністю продовжити відстрочку за кордоном.

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський нещодавно підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 9 листопада 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: