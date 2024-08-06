Українські чоловіки за кордоном мали оновити облікові дані до 17 липня, але багато з них цього не зробив.

Обов'язок оновити дані передбачений у законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" від 11 квітня 2024 року.

Про це сказала адвокат ЮК "Де-Юре" Лариса Кісь в коментарі РБК-Україна. Вона нагадала, що уточненню підлягають такі дані:

адреса проживання;

номери засобів зв’язку;

адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти);

інші персональні дані.

"Строк оновлення минувплинув 17 липня. З цієї дати військовозобов'язані можуть надавати інформацію про зміну своїх облікових даних за правилами постанови Кабміну №1487. Військовозобов’язані за наявності у них дійсних військово-облікових документів можуть надавати інформацію про зміну облікових даних через подання заяв та підтверджуючих документів, на підставі яких ТЦК вносить зміни до відповідних облікових документів та Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів (до так званого "Оберігу") упродовж 7 днів з дати настання змін", - пояснює Лариса Кісь.

Відео дня

Вона зауважила, що цей варіант підходить тим, у кого є військово-облікові документи та хто стоїть на обліку в ТЦК.

"Якщо документів немає, то треба з паспортом прийти до ТЦК особисто для взяття на військовий облік, зняття з військового обліку або внесення змін до їх облікових даних", - звертає увагу адвокат.

У разі зміни місця проживання або, коли в паспорті громадянина України відсутні відмітки про реєстрацію місця проживання, подається інформація, яка підтверджується документами або відомостями відповідно до закону "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" та постанови Кабміну №265 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування).

"Тобто щотижня надавати до ТЦК заяву з визначенням вигаданої адреси свого місця проживання не перешкодить надсиланню повістки за офіційно зареєстрованою та підтвердженою адресою", - пояснила адвокат.

У випадку перебування за кордоном, повідомлення про зміну даних також можлива шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності), пояснила Кісь.

"Актуалізація місця проживання для таких військовозобов'язаних більш ніж нагальна через необхідність контролю адреси реєстрації, на яку може бути надіслана повістка від ТЦК, ігнорування якої призведе до адміністративної відповідальності, обмеження прав керування транспортним засобом та інші негативні наслідки у вигляді накопичення штрафів, арешти майна, а також до кримінальної відповідальності", - попередила адвокат.

Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 - 25 500 грн) за ст. 210 КУпАП.

Вона уточнила, що притягнення до відповідальності не застосовується у разі можливості отримання персональних даних шляхом взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних, адміністраторами яких є державні органи.

"Будь яке притягнення до відповідальності може бути оскаржене, але підлягає негайному виконанню. Діятиме воно до моменту виконання людиною вимог ТЦК, сплати штрафу або до закінчення особливого періоду, тобто воєнного стану", - деталізувала Кісь.

Вона додала, що судова практика з цього питання ще не сформована, застосовується ст. 210 КУпАП в цій редакції тільки з 17 липня. "Тому говорити про безпідставність штрафів ТЦК за неоновлення (уточнення) даних та їх "легке" скасування судом передчасно. Наразі за неоновлення персональних даних є тільки адміністративна відповідальність", - зауважує вона.

Кісь підкреслила, що у нарахуванні штрафів межі немає, тобто за кожен раз, коли будуть виявляти порушення, штраф буде нараховуватися та додаватися до неоплаченого.

Оновлення даних

Згідно з новим законом про мобілізацію, до 16 липня всі військовозобов'язані особи віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої військово-облікові дані. Це зроблено для того, щоб влада розуміла, який мобілізаційний резерв є у країни. Крім того, після оновлення даних військовозобов'язані повинні будуть проходити ВЛК, де визначать ступінь їхньої придатності до служби.

Вас також можуть зацікавити новини: