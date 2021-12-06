Українець дорівнює диверсант. Чому громадянам України не варто їздити у РФ

На російських пропагандистських телеканалах нечуваний ажіотаж. Начебто ФСБ затримала українських диверсантів, які намагалися здобути якісь цінні розвіддані. Однак лише росіянам не зрозуміло, чому справа шита білими нитками. А деяким українцям все ж варто запам’ятати, що поїздки до країни-агресора можуть погано скінчитись.

В Росії свято – ФСБ затримала начебто українських диверсантів. Під тиском і погрозами українці "на камеру" зізнаються у злочинах, які "планували".

"Зустрівся з Василем Коваликом, був ним завербований і він доручив мені завдання сфотографувати на відеокамеру в російських містах автомобільні мости, залізничні мости, теплоелектростанції…", - каже на відео, оприлюднене ФСБ, один з затриманих в Росії українців Ігор Коваль.

Як стало відомо "Грошам", двадцятидворічного хлопця з Тернопільщини, разом з його батьком Зиновієм Ковалем, ФСБ звинувачує у шпигунстві. Мовляв, мали фотографувати стратегічні об’єкти Росії.

Однак вся ця чергова шпигунська кампанія – не більше, ніж фейк, відповідають в СБУ.

"Такі заяви ФСБ РФ потрібно розглядати виключно через призму гібридної війни. Одне з головних завдань СБУ – протидія розвідувальній діяльності саме на території України", - каже речник СБУ Артем Дехтяренко.

Справа українських агентів шита білими нитками, доводять спецслужби. А експерти додають – справа ще й залита кров’ю.

"Вони ж не пред’являють доказів, тільки звинувачення. Ми можемо тільки уявити, що робиться в підвалах ФСБ. Якщо людину затримали, вона зізнається там, в чому завгодно", - розповів "Грошам" військовий експерт Олег Жданов.

Третім шпигуном, за версією російських слідчих, виявився 23-річний киянин Олександр Цілик. Він проходить у справі як терорист. А завдання йому нібито дали в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. У хлопця нібито знайшли дві саморобні вибухівки з 1.5 кілограмами тротилу. І сталося це начебто саме тоді, коли він йшов на справу.

Під тиском і погрозами, "на камеру" він зізнається: "На території РФ вибрав місце, зробив схрон. Заклав в нього 2 саморобних пристрої, після чого вийшов на територію України. Далі заїхав на територію РФ через офіційний пункт пропуску…".

В головному розвідвідомстві України звинувачення ФСБ називають провокацією. Припускають, що зізнання з чоловіків вибили і МЗС доведеться боротися за визволення українців.

Родичі Олександра Цілика вже б’ють на сполох – вони не бачили і нічого не знали про нього півтора місяця. Рідні та друзі в один голос запевняють: усе, оприлюднене Росією, - нісенітниця.

"Видно, що він говорить завчені слова. В реальному житті він так не говорить. Він займався бізнесом, і тільки це його цікавило", - розповів "Грошам" друг Цілика Микола Квятковський.

Олександр поїхав до російського Ростова у бізнесових справах – він продає каву.

"Як він мені розповідав, багато українців, які держать кав’ярні, це зараз в тренді. І він налагоджував зв’язки з ними, їхав стосовно кави, по цьому напрямку", - каже "Грошам" батько Олександра Віктор Цілик.

Читайте такожУкраїнські прикордонники стріляють у мігрантів? Брехня чергового російського "кіношедевра"

Власне, саме кавовий бізнес, родина, двійко дітей – головне, що турбує Олександра – наполягає його тато. Цим усім він би ні за що не ризикнув. А політикою Олександр взагалі ніколи не цікавився.

"Він жив в оцьому – сім’я, праця. А всю весну зі мною пробув в гаражі, допомагав машину ремонтувати, на дачі нам допомагав", - розповідає Віктор Цілик "Грошам".

У тій версії, що озвучують слідчі РФ, батько хлопця вже побачив прогалини. На відео Олександр зізнається, що 11 жовтня нелегально перетнув кордон з Росією. Та насправді цього дня хлопець був у Києві. Останній же раз Віктор спілкувався з сином 15 жовтня о 19 годині, коли той легально перетнув кордон з Російською Федерацією. А вже за годину його телефон перестав відповідати. Через день батько звернувся в українське консульство та до поліції.

"Через півтора місяця тільки прийшло повідомлення, що він затриманий був 18 жовтня. Де він був три дні - ніхто не знає. Випало з життя. Потім він направлений був в СІЗО ФСБ Ростова, а звідти, думаю, його перевезли вже в Москву", - розповідає "Грошам" Віктор Цілик.

Тривалий час в стінах ФСБ без адвокатів, без консула, якого, за законом, мали б допустити до українських громадян. І на виході - відеозвернення з визнанням провини.

Сумнівною називають справу і експерти.

"Якщо вони професіонали, їм цікаво - він поодинокий диверсант, чи у нього є "сітка". Вони цього не роблять, і це ще раз доводить, що це все сфабриковано", - каже "Грошам" військовий експерт Олег Жданов.

Доки родичі затриманих не знаходять собі місця, у МЗС лише запевняють: роблять усе, що в їхніх силах, щоб хоч щось з’ясувати.

"Наше посольство написало офіційне звернення до МЗС РФ, щоб вони надали інформацію по цій справі. Поки що інформацію не отримано", - розповів "Грошам" речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За словами Олега Жданова, РФ треба максимально дискредитувати Україну як державу. Продемонструвати, що в Україні немає порядку, що українці займаються терористичною діяльністю.

Тож, очевидно, що Кремлю вигідно штампувати аналогічні справи. Роздуваючи їх на всіх пропагандистських майданчиках, гуртують електорат Путіна, дискредитують Україну. І найстрашніше: шукають – або створюють – приводи для агресії.

Повний сюжет про те, як Росія може з будь-якого українця зробити диверсанта й терориста, та навіщо це Кремлю, дивіться в програмі "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Яна Писарева

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter