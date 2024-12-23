Про яку кількість добровольців ідеться, дипломат не уточнив.

В Україну вже поїхали перші добровольці з "Українського легіону", який формують у Польщі.

Таку заяву зробив у коментарі "Радіо Свобода" посол України у Польщі Василь Боднар. Він додав, що контракти Зі збройними Силами України наступні добровольці підпишуть вже 10 січня 2025 року, після чого відправляться на полігон у Польщі для проходження навчання.

"Це насправді історія успіху, з якої пробують робити деякі політики або і російська пропаганда негативний факт. Процес, звичайно, ми б хотіли, щоб він ішов швидше, але він іде як іде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступною у всіх країнах ЄС, а можливо і за океаном. Стимулювати ми можемо лише добровільним заохоченням, це абсолютно добровільний підрозділ. Наші громадяни, які до нього зголошуються, переконаний, будуть мати відповідну сатисфакцію з гарної підготовки", – додав дипломат.

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За словами посла, навчання перших добровольців-легіонерів продовжиться на українських полігонах. Про яку кількість військовослужбовців ідеться, Боднар не уточнив.

"Український легіон" у Польщі

"Український легіон" – це добровольчий підрозділ Збройних сил України, який буде сформований з громадян, що проживають за кордоном.

У листопаді в Любліні відбулася церемонія підписання контрактів першого набору громадян України, які проживають за кордоном, на проходження військової служби в лавах "Українського легіону". Після підписання контрактів група легіонерів вирушила на польський військовий полігон для проходження базового військового вишколу.

Найбільше заявок надходить від громадян, які проживають у Польщі та Чехії. Також є заявки від українців з Великої Британії, Ірландії, Канади та США.

22 грудня посол України в Польщі Василь Боднар повідомляв, що до "Українського легіону" в Польщі подали понад тисячу заяв.

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