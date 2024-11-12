До рекрутингового центру "Українського легіону" надійшло майже 700 заявок від громадян України, які проживають за кордоном.

Сьогодні у Генеральному консульстві України у Любліні відбулася церемонія підписання контрактів першого набору громадян України, які проживають за кордоном, на проходження військової служби в лавах "Українського легіону". Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що після підписання контрактів група добровольців вирушила на військовий полігон Збройних Сил Республіки Польща для проходження базового військового вишколу.

Представник командування "Українського легіону", підполковник Петро Горкуша повідомив, що базовий курс підготовки триватиме 35 днів, а після цього військовослужбовці зможуть продовжити навчання за обраними військово-обліковими спеціальностями на базах НАТО в Європі.

"На сьогоднішній день до рекрутингового центру "Українського легіону" надійшло майже 700 заявок від громадян України, які проживають у Польщі, Чехії, Німеччині, Ірландії та інших країнах. Після проходження військово-лікарської комісії, відповідних перевірок і підписання контрактів вони також приєднаються до лав легіону", - зазначає Горкуша.

В Міноборони зазначають, що базова підготовка новобранців проводитиметься під керівництвом польських інструкторів із використанням сучасного озброєння країн НАТО. Участь у вишколі братимуть також командири Збройних сил України, які мають бойовий досвід.

Генеральний консул України в Любліні Олег Куць вважає, що це важливий крок, який демонструє рішучість українців, які, перебуваючи за кордоном, готові захищати свою Батьківщину.

Рекрутинговий центр "Українського легіону" в Любліні продовжує прийом заявок від громадян України для служби у військовому з’єднанні. Заявки можна подати через офіційний сайт Українського легіону або через українські консульства і посольства в Європі.

Український легіон у Польщі

Як повідомляв УНІАН, у Польщі рекрутинговий центр при генконсульстві України в Любліні отримав найбільше заявок від українців, які проживають у Польщі та Чехії. За даними "Радіо Прага", до центру подали заявки громадяни України з 30 країн світу. Офіцер центру повідомив, що найбільше заявок отримано від українців і українок, які проживають у Польщі та Чехії, але є й із віддалених географічно регіонів - Великої Британії, Ірландії і навіть Канади та США

Зазначається, що центр рекрутингу планує час від часу організовувати виїзну роботу і в інших дипломатичних представництвах України в Польщі - у Вроцлаві, Кракові, а також у Гданську й Варшаві. Про створення рекрутингових центрів в інших країнах Європи наразі не йдеться, хоча як зауважили в люблінському центрі, у подальшому така перспектива не виключається.

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