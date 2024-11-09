Найбільш активні українці з двох країн.

У Польщі рекрутинговий центр при генконсульстві України в Любліні вже отримав понад 500 заявок для участі в Українському легіоні, що передбачає військову підготовку українців за кордоном. При цьому найчисельнішою групою рекрутів стали українці з Польщі та Чехії, повідомляє "Радіо Прага".

Зазначається, що загалом до центру подали заявки громадяни України з 30 країн світу.

"Найбільше заявок ми отримуємо від українців і українок, які проживають у Польщі та Чехії, але є й із віддалених географічно регіонів — Великої Британії, Ірландії і навіть Канади та США", — розповів агентству офіцер центру.

Відео дня

Зазначається, що центр рекрутингу планує час від часу організовувати виїзну роботу і в інших дипломатичних представництвах України в Польщі — у Вроцлаві, Кракові, а також у Гданську й Варшаві. Про створення рекрутингових центрів в інших країнах Європи наразі не йдеться, хоча як зауважили в люблінському центрі, у подальшому така перспектива не виключається.

Український легіон у Польщі - новини

Влітку Україна підписала з польщею двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, що передбачає формування та підготовку на території Польщі Українського легіону, який складатиметься з добровольців.

Станом на початок листопада рекрутинговий центр Польщі отримав вже понад 500 заявок від українців. Зазначається, що 90% заявок надійшло від чоловіків, ще 10% - від жінок. Близько половини заявників не досягли 25 років, а приблизно 80% людей раніше не мали жодного стосунку до армії.

Вже до кінця року перший підрозділ легіону підпише контракти зі Збройними силами України, а потім проходитиме навчання на одному з польських полігонів.

Вас також можуть зацікавити новини: