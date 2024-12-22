Посол України у Польщі висловив сподівання, що кількість добровольців лише буде зростати.

До "Українського легіону" в Польщі подали понад тисячу заяв. Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю "Суспільне".

"У листопаді був перший набір підписання контрактів і формування першого українського підрозділу. На 10 січня планується наступний запис. Не скажу зараз за кількістю, оскільки це поки що на прохання Міністерства оборони тримається як закрита інформація. Всього ми маємо більше тисячі заяв, які зараз розглядаються відповідною комісією. Ми сподіваємося, що ця кількість постійно зростатиме", - зазначив він.

За його словами, ця історія особлива тим, що саме на території Польщі відбувається формування українського підрозділу. Він зазначив, що такі дії є важливим елементом взаємодії, а також реалізацією домовленості на високому рівні.

Відео дня

"Дуже важливий елемент підтримки України, оскільки дуже багато громадян України перебуває за кордоном. Не всі вони потрапили за кордон в спосіб, який традиційно притаманний для перетину кордону і частина з них хотіла б повернутися. Також є відповідна мотивація для громадян України в інших країнах, не тільки в Польщі, стати до лав збройних сил. Цей український підрозділ дає таку можливість", - запевнив Боднар.

Посол додав, що польська сторона також забезпечує серйозні умови для базової військової підготовки, екіпірування та перебування на тих чи інших полігонах.

"Ті, хто пройшов це навчання, характеризують його надзвичайно позитивно. Спочатку відбувається базова військова підготовка Польщі, потім залежно від спеціалізації того чи іншого бійця відбувається переїзд на спеціалізовані полігони для підготовки безпосередньо до виконання тих чи інших функцій. І вже після цього йде формування у відповідний військовий підрозділ на території України, де ті, хто записався до Українського легіону, вже перебувають у безпосередньому підпорядкуванні тої чи іншої військової частини", - пояснив дипломат.

Він зауважив, що це тема, над якою потрібно продовжувати працювати, проте все залежить від того, як саме українці сприймають цю інформацію.

"Треба воювати також насправді з російською дезінформацією, оскільки країна-агресор прекрасно розуміє, що цей легіон - це зразок солідарності українців, які виїхали за кордон своєї держави, і (росіяни - ред.) намагаються кожного разу вбивати клин в інформаційну політику щодо цього питання, намагаються розповсюджувати різного роду фейки", - підкреслив Боднар.

Тому посол радить довіряти лише офіційній інформації, яка лунає від представників Міноборони, українського посольства та від польських колег в консульстві в Любліні, де знаходиться пункт, який займається збором добровольців.

"Український легіон" у Польщі - що відомо

Як писав УНІАН, у листопаді стало відомо, що у Любліні відбулася церемонія підписання контрактів першого набору громадян України, які проживають за кордоном, на проходження військової служби в лавах "Українського легіону". Після цього група добровольців вирушила на військовий полігон Збройних Сил Польщі для проходження базового військового вишколу.

Також повідомлялось, що найбільше заявок на приєднання до "Українського легіону" в Польщі надходить з Польщі, Чехії, Великої Британії, Ірландії і навіть Канади та США. Зазначається, що наразі про створення рекрутингових центрів в інших країнах Європи не йдеться.

Вас також можуть зацікавити новини: