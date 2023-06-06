У випадку відмови - буде суд для прийняття відповідного рішення щодо усунення перешкод Заповіднику у користуванні майном.

Повернуто у користування держави 79 об’єктів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Про це повідомив у Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він зазначив, що робиться все для того, щоб очистити нашу землю від руського міра.

За його словами, вчора, 5 червня, Комісія МКІП з приймання-передачі державного майна Лаври завершила свою роботу та підписала акт приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", яким підтвердила передачу державного майна у користування заповіднику.

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Ткаченко зазначає, що Українська православна церква Московського патріархату на території Лаври допустила самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території заповідника і "з всім цим ще будемо розбиратись". Міністр культури та інформаційної політики повідомив, що заповідник направив вимогу УПЦ МП про невідкладне звільнення та повернення заповіднику його майн протягом трьох днів.

"У випадку відмови - буде суд для прийняття відповідного рішення щодо усунення перешкод заповіднику у користуванні майном", - наголосив Ткаченко.

При цьому зазначив, що сьогодні представники монастиря відмовилися через канцелярію прийняти Акт прийому-передачі державного майна. Тому заповідник відправив всі документи поштою та в електронному форматі.

"Це дійсно історичне рішення та непроста робота - але Лавра має бути українською, і вона повертається до держави". – наголосив Ткаченко.

Звільнення Києво-Печерської лаври від УПЦ МП

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Було рішення уряду про втрату чинності розпорядження, яким за президентства Віктора Януковича було передано в безоплатне користування УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

В березні Свято-Успенський монастир УПЦ (МП) попередили про розірвання договору оренди приміщень Києво-Печерської лаври. УПЦ МП подала до суду щодо визнання недійсною відмову від договору з цією церквою.

30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив московській церкві в забезпеченні позов.

Комісія з приймання-передачі державного майна заповідника спочатку не змогла розпочати свою роботу, через фізичне протистояння московської церкви. Біля Лаври збиралися прихильники УПЦ МП, які були нерідко агресивно налаштовані.

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