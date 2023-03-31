Подана ще одна заява до поліції через незаконне перешкоджання доступу до державного майна.

Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла потрапити до будівлі, бо ключі були надані "ліві".

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України в Telegram. Зазначається, що комісія знову не змогла розпочати роботу в Лаврі через перешкоджання Української православної церкви Московського патріархату.

"Так, при повторній спробі оглянути одне з приміщень комісія не змогла потрапити до будівлі, бо вона була закрита. Ключі, які передали представники монастиря, не підійшли до серцевини замка приміщення. Про це комісія склала відповідний акт", - сказано в повідомленні.

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У міністерстві повідомили, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" знову подав заяву до поліції через незаконне перешкоджання доступу до державного майна.

Виселення УПЦ МП з лаври - що відомо

Нагадаємо, що заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розірвання договорів оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП та сказав їм звільнити всі приміщення до 29 березня. В УПЦ МП сказали, що не залишать будівлю.

30 березня рішенням уряду втратило чинність розпорядження часів президентства Віктора Януковича про передачу в безоплатне користування Української православної церкви (Московського патріархату) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

Попри це, УПЦ МП не залишила територію Лаври, а митрополит Павло заявив, що вони не допустять туди комісію Міністерства культури. Представниця Мінкульта повідомила, що комісії не дають працювати, двері до храму виявилися зачинені.

Сьгодні на територію лаври знову прийшли прихожани Московського патріархату і оточили входи до храмів, щоб заблокувати роботу комісії

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