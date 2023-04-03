У Раді зареєстрували проект постанови про звернення до Кабміну щодо цього.

Група з 30 народних депутатів хоче від імені Верховної Ради звернутися до Кабміну з пропозицією розірвати з Українською православною церквою Московського патріархату договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, проект постанови №9179 було зареєстровано в парламенті 3 квітня. Його ініціаторами стали депутати від різних фракцій і груп – зокрема, від "Слуги народу", "Голосу", "Європейської солідарності" і групи "За майбутнє". Такст документа відсутній.

Довідка УНІАН. Почаївська лавра - це православний чоловічий монастир у Почаєві Тернопільської області. Це друга за розмірами лавра в Україні. Монастир орендує УПЦ МП.

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Проблеми в УПЦ МП

УПЦ МП повинна була виселитися з Києво-Печерської лаври до 29 березня через розірвання договору оренди. Однак, монахи УПЦ МП залишаються на території головної святині, попри розірвання договору.

Попи підбурювали паству до заворушень, залучаючи людей до блокування роботи комісії Мінкульту, що має обстежити усе держмайно, яким користувалась УПЦ МП.

1 квітня екс-настоятелю Києво-Печерської лаври вручили підозру за статтями про розпалювання релігійної ворожнечі та виправданні російської агресії. Прикметно, що за Павла вже заступилась РПЦ.

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