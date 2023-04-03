Поруч знаходилися співробітники правоохоронних органів.

У селищі міського типу Іршанськ в Житомирській області трапився інцидент за участю священика УПЦ МП. Він застосував фізичну силу до двох хлопчиків з прапорами України. Духівник вдарив першого по голові і штовхнув другого.

Такою інформацією поділилося видання "Свідомі" з посиланням на свідка інциденту, Аліну Кундич. За її словами, агресію священика УПЦ МП бачили багато людей. А ще поведінку духівника Московського патріархату зафіксували на відео.

На початку ролика один з хлопців заявив: "Тебе тут ніхто не знає, і хто ти тут такий". На це священик відповів: "Я, оце-во, місцева людина. Я тут хрестився". Потім камеру почало кидати в різні боки. У цей момент люди стали кричати на духівника, що він підняв руку на дитину.

Відео дня

Момент удару в кадр не потрапив, проте громадяни активно обурювалися. Священик майже відразу сховався за людьми, які були на боці УПЦ МП. В цей же момент на відео з'явилася поліція. Правоохоронці встали між громадянами, щоб не допустити зіткнень. Однак поки невідомо, чи затримали вони священика.

Конфлікти за участю попів УПЦ МП

Священики УПЦ МП у Хмельницькому побили військового, який отримав поранення на фронті. Солдат запитав, скільки має загинути людей, щоб люди перестали відвідувати храми Московського патріархату. Попи накинулися на бійця, повалили додолу, заламали руки і вивели з храму. А потім приїхала поліція і затримала військового.

Коли інцидент набув широкого розголосу, біля храму УПЦ МП зібралися жителі. Вони організували акцію протесту, на місці якої відбулася сутичка.

Наприкінці березня СБУ з'ясувало, що священик Московського патріархату на Буковині допомагав громадянам призовного віку виїхати до Румунії.

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