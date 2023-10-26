Посаду тимчасово обійматиме перший заступник голови облради Володимир Болєщук.

Підозрюваного у хабарництві голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з посади. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалили депутати Тернопільської облради.

На початку тижня депутати зібрали необхідну кількість підписів і висунули вимогу Головку скликати сесію, однак той погодився це зробити 15 листопада, підписавши відповідне розпорядження.

Депутатів ця дата не влаштувала, тож сьогодні вони зібралися на збори, на яких 50 із 63 присутніх ухвалили рішення провести сесію. Після того, як обранці затвердили повноваження нової депутатки Ольги Соколишин, їх стало 51.

Відео дня

Згодом у ході таємного голосування вони проголосували за відставку Головка – рішення підтримав 51 депутат.

Як зазначив перший заступник голови обласної ради Володимир Болєщук, до обрання нового голови обов’язки керівника Тернопільської облради виконуватиме він. Коли оберуть нового голову ради, наразі невідомо.

Викриття на хабарі голови Тернопільської облради: що відомо

26 червня голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка разом із двома заступниками голови Тернопільської ОВА затримали на хабарі.

За матеріалами слідства, вони вимагали майже 1,8 млн гривень у підприємця взамін на підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

28 червня Вищий антикорупційний суд обрав Головку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у розмірі 805 тисяч 200 гривень.

Невдовзі Головка звільнили з-під варти на підставі внесення застави. Він повернувся на роботу.

Вас також можуть зацікавити новини: