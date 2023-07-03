Звинувачення у хабарництві Головко назвав "маразмом, абсурдом і провокацією".

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого разом з двома заступниками голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали на хабарі 19 червня 2023 року, повернувся на роботу.

"Тернопільська обласна рада працює, всі виконують покладені на них обов'язки і завдання, повноцінно робочий режим у нас триває. Із сьогоднішнього дня на роботі", – цитує його заяву на брифінгу 3 липня "Суспільне".

Він також прокоментував судову справу, розпочату Національнти антикорупційнти бюро (НАБУ) і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Звинувачення проти нього він назвав "підступною, цинічною провокацією".

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"Ті звинувачення, які мені інкримінують – неправомірна вигода, так би мовити, в народі хабар – ніщо інше, як повний маразм, абсурд і провокація. Обласна рада вже майже 2 роки не має жодного відношення до бюджету. Ми не виділяємо жодної копійки. Ми на це жодним чином не впливаємо. Так званий хабар чи неправомірна вигода, це в тому вигляді, якщо людина дає якісь послуги і за це їй якось розраховуються, чи віддячують. З нашої сторони не було жодних дій. Це ніщо інше, як просто підступна, цинічна провокація", – додав Головко.

Водночас на запитання про те, звідки походять гроші, з якими його затримали він, зауважив, що не коментуватиме це, оскільки йде слідство. При цьому він наполягав, що жодного хабаря не було і заявив про готовність підтвердити це за допомогою детектора брехні.

Справа Михайла Головка: що треба знати

Головка разом із двома заступниками голови Тернопільської ОВА затримали на хабарі 19 червня 2023 року. За матеріалами слідства, вони вимагали майже 1,8 млн гривень у підприємця взамін на підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

28 червня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у розмірі 805 тисяч 200 гривень. Під час засідання суду сам Головко заявив, що ситуацію з хабарем сприйняв як отримання волонтерської допомоги на потреби ЗСУ, а з заявником він, за його словами, вже не раз перетинався під час реалізації різних волонтерських проектів.

Вже 29 червня повідомлялося, що голову Тернопільської облради звільнили з-під варти на підставі внесення застави. Коли буде наступне засідання суду у його справі, невідомо.

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