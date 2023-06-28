Голова облради зазначив, що неодноразово також зустрічався із заявником і щодо питання повернення заборгованості.

Голові Тернопільської облради Михайлу Головку, якого звинувачують у вимаганні та отримання хабара, у Вищому антикорупційному суді обрали міру запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, в ухвалі суду сказано, що судом визначено запобіжний у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у розмірі 805 тисяч 200 гривень.

Попередньо сьогодні ВАКС також обрав запобіжний захід ще одному обвинувачуваному, заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігору Дем’янчуку у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 26 серпня 2023 року включно). Як альтернативу суддя визначив підозрюваному заставу у розмірі 805 тисяч 200 грн.

Відео дня

Під час виступу у суді Головко озвучив своє бачення ситуації з хабарем, заявивши, що сприймав все як отримання волонтерської допомоги на потреби ЗСУ. За його словами, з заявником він не раз пересікався в ході реалізації різних волонтерських проектів.

"Коли треба було, то він допомагав коштами, а коли треба було, то і я йому допомагав. Він ремонтував частину авто, які ми відправили нашим батальйонам, його фірма надавала послуги і ми їх оплачували. У нас є відпрацьований кар’єр в Чистилові, вирішили зробити там полігон. Він дав техніку і я оплатив. У нас була співпраця… І я це все сприймав як волонтерство, як допомогу на ЗСУ. Ніяких умов я не ставив. Ці кошти, про які зараз йде мова, я сприймав як волонтерську допомогу. Для мене було дико по факту розуміти, що це була дика підстава і провокація. Я отримав шок. Людина говорила одне, а по факту вийшло зовсім інше", – сказав Головко.

Голова облради зазначив, що неодноразово також зустрічався із заявником і щодо питання повернення заборгованості.

"Він неодноразово звертався до мене, завжди мене намагався залучити в перемовини. Я ж пояснював, що обласна рада не є розпорядником коштів, я не маю повноважень, і що я нічим не можу допомогти в його питанні. Що це питання розпорядника коштів, а облрада до цього немає жодного відношення. Сотні разів він до мене приходив. Але я від нього нічого не вимагав, я не ставив йому жодних умов", – запевнив Головко.

Затримання голови Тернопільської облради - деталі

26 червня НАБУ затримало голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні хабаря.

За даними слідства, затримані вимагали 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

За ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ за роботи, які вже були виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% "відкату" за повернення заборгованості за виконані роботи.