Невідомо, коли відбудеться наступне засідання.

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка випустили зі слідчого ізолятора після внесення застави у розмірі 800 тисяч гривень.

Як повідомив адвокат Головка Олександр Тананакін у коментарі "Суспільному", чиновника звільнили з-під варти на підставі внесення застави.

"Коли буде наступне судове засідання - невідомо, про це ще рано говорити", - сказав адвокат.

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Відтак, підозрюваний зобов'язаний:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

не відлучатися з Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

Справа Головка - що відомо

Нагадаємо, що 26 червня НАБУ затримало голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ВЦА на одержанні хабаря. За даними слідства, затримані вимагали 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

За ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ за роботи, які вже були виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% "відкату" за повернення заборгованості за виконані роботи.

Вчора голові Тернопільської облради Михайлу Головку, якого звинувачують у вимаганні та отримання хабара, у Вищому антикорупційному суді обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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