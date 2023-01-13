За словами прем'єра, європейські партнери налаштовані на продуктивну співпрацю в питанні інтеграції.

Україна розраховує пройти шлях переговорів щодо вступу до Європейського Союзу менше ніж за два роки.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Україну прибудуть більше як 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій.

"Ми розраховуємо пройти шлях переговорів про вступ у Європейський Союз менше ніж за 2 роки. І тоді Україна стане повноправним членом ЄС. Об’єм роботи колосальний. Водночас ми бачимо, що наші європейські партнери налаштовані на продуктивну співпрацю в питанні інтеграції. Яскравим свідченням цього стане візит у найближчі тижні голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Це буде не лише важливим сигналом подальшої підтримки України у війні, але і продемонструє, що ЄС відкритий до переговорного процесу про вступ України", - зазначив Шмигаль.

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Вступ України до Євросоюзу

Як повідомляв УНІАН, на 3 лютого в Україні заплановане проведення саміту Україна – ЄС. Серед пріоритетних питань, на ньому будуть обговорюватись успіхи у виконанні Україною семи рекомендацій, необхідних для переходу до передвступних переговорів з ЄС.

23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі.

Водночас Єврокомісія представила рекомендації щодо впровадження необхідних реформ, які Україна повинна втілити. Зокрема, серед цих рекомендацій – пришвидшення відбору суддів Конституційного суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією і відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, схвалення і втілення закону про національні меншини тощо.