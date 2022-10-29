Декілька з них створені на основі творчих робіт дітей-переселенців.

В Одесі погасили п’ять марок, присвячених Міжнародному дню Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія гасіння марок відбулася в Одеському головпоштамті у п'ятницю, 28 жовтня.

Як зазначила експерт проекту Європейського Союзу з екологічного моніторингу Чорного моря Олена Марушевська, ця серія марок присвячена Чорному морю. Декілька з них створені на основі творчих робіт дітей-переселенців, які зробили 38 робіт під час занять у школі "Чорноморський щоденник-2022". Ці діти з сім’ями приїхали до Одеси з територій, які окуповані РФ чи потерпають він бойових дій.

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За словами представника асоціації розвитку туризму в Миколаївській області Тетяни Чичкалюк, сьогодні погасили знакові марки, які присвятили морю Одеська та Миколаївська дирекції Укрпошти.

Вона зазначила, що багато унікальних місць, які мають відношення до Чорного моря, наразі недоступні через війну. Зокрема знаменита Кінбурнська коса, яка знаходиться недалеко від міста Очакова (Миколаївська обл.) та є частиною Чорноморського біосферного заповідника.

"Від нашого заповідного місця наразі залишилась лише назва. Сьогодні там горить не тільки ліс, там горить навіть вода (через постійні обстріли окупантів – УНІАН)", - сказала Чичкалюк.

Вона додала, що у людей залишилась віра в майбутнє.

"Ми не остались осторонь. Ми звернулись до художника Юрія Журавля і він започаткував серію "Легенди Чорного моря", - підкреслила Чичкалюк.

Марки "Укрпошти" та війна проти РФ

12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

У травні було випущено марку "Русскій воєнний корабль… Всьо!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис. цих марок.

1 вересня було презентовано першу благодійну марку "Укрпошти" - "Пес Патрон".

З нагоди пошкодження Кримського мосту в "Укрпошті" анонсували випуск нової поштової марки.

14 жовтня "Укрпошта" випустила нові марки до Дня захисників та захисниць України.