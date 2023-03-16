Міжнародна слідча комісія Організації Об’єднаних націй не побачила ознак геноциду в діях Росії в Україні.
"Ми не виявили геноциду на території України", - заявив голова цієї слідчої комісії Ерік Мьосе в інтерв’ю The Guardian.
Однак слідча група займалася збиранням доказів і знайшла "деякі аспекти, які можуть порушити питання" геноциду українців Росією.
У той же час у комісії визнали, що РФ скоїла широкий спектр інших воєнних злочинів. У тому числі навмисні вбивства, систематичні тортури та депортацію дітей.
Зокрема наводяться більш детальні подробиці тортур з боку російських окупантів. Вони застосовували електричний струм та підвішували людей до стелі в "позі папуги".
"Комісія назвала потенційними злочинами проти людяності неодноразові напади на українську інфраструктуру, які залишили сотні тисяч без тепла та електрики в найхолодніші місяці", - йдеться у звіті, який був опублікований 16-го березня.
Звіт був створений на основі більше 500 інтерв’ю, а також супутникових знімках і відвідуваннях місць ув’язнення та могил.
Окрім порушення з боку росіян, також були знайдені порушення і у діях українських військових. Однак вони склали "незначну кількість" – більшість доповіді зосереджено саме на звинуваченнях проти Росії, котра заперечує звірств або націлювання на цивільне населення в Україні.
Злочини Росії на території України: що відомо
Росіяни завдали збитків екології України на суму два трильйони гривень. Ця сума не включає у себе підрахунку на тимчасово окупованих територіях.
Як повідомляв УНІАН 14 березня 2023-го року, Україна звинувачує двох російських снайперів та чотирьох інших солдатів у зґвалтуванні чотирирічної дівчинки та її мами під час окупації Київщини минулої весни.
Після розстрілу українського військовополоненого голова ООН вчергове наголосив, що обидві сторони повинні дотримуватися правил ведення війни.