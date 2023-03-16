Однак організація все ж таки виявила широкий спектр інших воєнних злочинів росіян.

Міжнародна слідча комісія Організації Об’єднаних націй не побачила ознак геноциду в діях Росії в Україні.

"Ми не виявили геноциду на території України", - заявив голова цієї слідчої комісії Ерік Мьосе в інтерв’ю The Guardian.

Однак слідча група займалася збиранням доказів і знайшла "деякі аспекти, які можуть порушити питання" геноциду українців Росією.

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У той же час у комісії визнали, що РФ скоїла широкий спектр інших воєнних злочинів. У тому числі навмисні вбивства, систематичні тортури та депортацію дітей.

Зокрема наводяться більш детальні подробиці тортур з боку російських окупантів. Вони застосовували електричний струм та підвішували людей до стелі в "позі папуги".

"Комісія назвала потенційними злочинами проти людяності неодноразові напади на українську інфраструктуру, які залишили сотні тисяч без тепла та електрики в найхолодніші місяці", - йдеться у звіті, який був опублікований 16-го березня.

Звіт був створений на основі більше 500 інтерв’ю, а також супутникових знімках і відвідуваннях місць ув’язнення та могил.

Окрім порушення з боку росіян, також були знайдені порушення і у діях українських військових. Однак вони склали "незначну кількість" – більшість доповіді зосереджено саме на звинуваченнях проти Росії, котра заперечує звірств або націлювання на цивільне населення в Україні.

Злочини Росії на території України: що відомо

Росіяни завдали збитків екології України на суму два трильйони гривень. Ця сума не включає у себе підрахунку на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляв УНІАН 14 березня 2023-го року, Україна звинувачує двох російських снайперів та чотирьох інших солдатів у зґвалтуванні чотирирічної дівчинки та її мами під час окупації Київщини минулої весни.

Після розстрілу українського військовополоненого голова ООН вчергове наголосив, що обидві сторони повинні дотримуватися правил ведення війни.

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