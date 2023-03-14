Вони є фігурантами одного з наймасштабніших розслідувань за фактами сексуального насильства за час повномасштабної війни.

Україна звинувачує двох російських снайперів Самарського гарнізону у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері під дулом пістолета на очах у батька.

Ці двоє - 28-річний Євгеній Чорнокнижний та неназваний 32-річний росіянин - разом із ще 4 військовими РФ є фігурантами одного з наймасштабніших розслідувань сексуального насильства з часів повномасштабного вторгнення РФ до України, пише Reuters з посиланням на матеріали української прокуратури.

Інциденти, до яких цю групу вважають причетною, входять до серії сексуальних злочинів, які російські солдати 15-ї окремої мотострілецької бригади вчинили в Броварському районі Київської області в березні минулого року. Більшість звірств сталася 13 березня.

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Тоді військові у стані алкогольного сп'яніння увірвалися на подвір'я будинку, де мешкала молода сім'я. За інформацією слідства, росіяни побили чоловіка металевим горщиком, а потім змусили стати на коліна. В цей час його дружина зазнавала групового зґвалтування. Тоді ж насильство вчинили і щодо 4-річної дочки подружжя. При цьому один з солдатів заявив, що збирається "зробити з неї жінку".

Після ймовірного нападу на дівчинку та її батьків двоє військових увійшли в сусідній будинок літньої пари, вони побили їх та зґвалтували 41-річну вагітну жінку та 17-річну дівчину, які перебували тут. В іншому місці, де мешкало кілька сімей, солдати загнали всіх на кухню та зґвалтували групою 15-річну дівчину та її матір.

Відомо, що всі згадані жертви вижили, їм надано психологічну та медичну допомогу. Водночас розслідуються і справи щодо вбивств цивільних, що сталися в той самий період. Прокурори стверджують, що також триває досудове розслідування щодо можливої ​​ролі посадових осіб у нападах на цивільних у Броварському районі.

Раніше ТСН повідомляло, що від дій Євгенія Чорнокнижного, ліквідованого в квітні 2022 року, та його побратима Вадима Шахматова постраждали 12 жителів села на Київщині, серед яких троє неповнолітніх.

Воєнні злочини росіян в Україні - що варто знати

На всіх територіях України, куди під час повномасштабної війни заходили російські військові, фіксували численні епізоди воєнних злочинів. Окупанти вбивали, ґвалтували та катували мирних мешканців, грабували, катували та вбивали військовополонених.

В ООН назвали російське вторгнення до України причиною наймасовіших порушень прав людини в сучасному світі.

Як пише Reuters, наразі Офіс генпрокурора розслідує понад 71 тисячу повідомлень про воєнні злочини, скоєні росіянами після повномасштабного вторгнення. Станом на 23 лютого було відомо про понад 68 тисяч воєнних злочинів та 952 факти застосування заборонених засобів ведення війни. Тільки в Харківській області зафіксовано близько 10 тисяч воєнних злочинів.

Наразі українськими судами засуджено 26 росіян. Це як військовополонені, так і ті, кого судили заочно (зокрема, один звинувачений в зґвалтуванні). Та передусім українські правоохоронці покладаються на міжнародні зусилля щодо переслідування злочинців, зокрема, Міжнародний кримінальний суд. Триває робота щодо створення спецтрибуналу, який дозволить притягнути до відповідальності керівництво РФ.

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